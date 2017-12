Varig confirma ter recebido proposta da aérea portuguesa A Varig confirmou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que recebeu uma proposta da companhia aérea portuguesa TAP, mas não divulgou detalhes da negociação. Segundo a Imprensa portuguesa, a TAP teria feito uma proposta para ficar com 20% do capital da Varig, mas teria o controle da gestão da companhia. A gestão hoje está por conta da Fundação Ruben Berta. A TAP atualmente é presidida pelo brasileiro Fernando Pinto, que foi presidente da Varig entre 1996 e 2000 e tornou-se respeitado em Portugal porque recuperou financeiramente a TAP. A companhia aérea portuguesa passou neste ano a ser membro da Aliança Star Alliance, a maior aliança aérea do mundo, da qual faz parte a Varig. O analista da Bain & Company André Castellini afirma que investimentos de terceiros na Varig só serão possíveis se a empresa equacionar o problema de sua dívida, calculada em R$ 6 bilhões. Ele lembra também que atualmente a lei proíbe que empresas estrangeiras tenham mais de 20% das ações de uma companhia aérea brasileira.