Varig confirma venda da VarigLog por US$ 48,2 milhões A Varig confirmou hoje, em fato relevante, a venda das ações da VarigLog para a Volo Brasil, representante do Mattlin Paterson no Brasil, por US$ 48,2 milhões. A participação vendida é de titularidade da Aero-LB Participações, representante da TAP, que havia firmado contrato para a compra da subsidiária em 9 de novembro de 2005. Pelo acordo, US$ 45,6 milhões serão pagos à Aero-LB como reembolso do preço original mais o prêmio estabelecido no contrato, enquanto os demais e US$ 2,6 milhões serão destinados à Varig como complemento do preço original. Ainda segundo o fato relevante, o pagamento deverá ocorrer até o dia 31 de janeiro, após as aprovações societárias, judiciais e do Departamento de Aviação Civil (DAC). O fundo americano Matlin Patterson aguardava um posicionamento da Varig sobre sua oferta pela subsidiária de logística e transporte de cargas VarigLog, apesar de no dia 5 de janeiro ter terminado o prazo para o vencimento da proposta. Blindagem Terminou no Domingo passado a blindagem da Varig contra pedidos de falência, conforme previsto na Lei de Recuperação Judicial. A empresa continuará amparada pela lei por mais 24 meses, mas sob a condição de cumprir à risca o plano de recuperação judicial aprovado em assembléia de credores. Agora, a empresa terá de pagar, religiosamente, os compromissos correntes. Caso contrário, os credores estarão livres para requisitar a falência da companhia.