Varig contrata consultoria americana para se reestruturar A companhia aérea Varig, que luta para sobreviver e sair de uma grave crise financeira, informou, nesta sexta-feira, ter contratado a empresa de consultoria americana Alvarez & Marsal para elaborar o seu processo de reestruturação. "A decisão seguiu os rígidos critérios técnicos permanentemente exigidos pelo grupo de credores da Varig, e levou em conta a longa experiência dos profissionais desta empresa", disse o comunicado da empresa. A Alvarez & Marsal, com sede em Nova York, foi responsável pela reestruturação de outras companhias aéreas em crise, como a US Airways e a Aeromexico. A empresa de consultoria assessorará os executivos, mas não assumirá o comando da Varig, que manterá o atual presidente, Marcelo Bottini, e todos os atuais diretores em seus cargos. Crise Depois de ter sido a principal companhia aérea brasileira, a Varig está há anos numa séria crise financeira. Segundo algumas fontes, sua dívida total chega a US$ 3 bilhões, principalmente com órgãos do governo, empresas de manutenção de aeronaves, fundos e funcionários. Vôos A Varig perdeu gradualmente sua participação no mercado de vôos domésticos. De 30% em fevereiro de 2005, caiu para 19,25% no mesmo mês este ano. Mas ainda mantém o controle de cerca de 70% dos vôos internacionais que partem do Brasil.