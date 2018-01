Varig dá desconto em vôos noturnos A Varig está testando no nordeste, por meio da sua subsidiária Rota-Tour, um programa de vôos noturnos a preço reduzido. Em algumas das linhas, o desconto em relação ao preço normal do bilhete chega a 60%. "A experiência tem sido bem sucedida. Há vôos que saem com ocupação superior a 90% da capacidade". revelou o presidente da companhia aérea, Ozires Silva. A Rota-Tour é uma empresa fretadora de aviões, integrante do sistema Varig de transportes aéreos. De acordo com Ozires Silva, o programa dá utilização lucrativa a parte da frota de 91 aviões da companhia que habitualmente permanece estacionada nos aeroportos durante a noite, das 23 às 6 horas. A promoção será levada a todas as linhas domésticas da Varig se a eficiência do serviço e o retorno atingirem a faixa de 40%.