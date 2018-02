Varig dará início a nova malha de vôos dia 25 A Varig deverá iniciar a sua nova malha de vôos no dia 25 de agosto, com 18 aeronaves e 2.100 funcionários - 400 a mais que o inicialmente previsto, segundo informou nesta quinta-feira o presidente do Conselho de Administração da VarigLog, Marco Antônio Audi. Ele esteve reunido neste mesmo dia na sede do Tribunal de Justiça do Rio com o juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig. Audi disse que a primeira fase da nova malha aérea da empresa incluirá vôos para Frankfurt, Buenos Aires e Caracas. No mercado doméstico, ele citou vôos para Salvador, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, além da ponte aérea Rio-São Paulo. Segundo o executivo, nas próximas duas semanas a Varig deverá anunciar a compra de 50 aviões, possivelmente de duas fabricantes diferentes. O investimento efetivo da empresa na compra das aeronaves será de cerca de US$ 300 milhões. Audi relatou que está negociando "com todas as fabricantes", incluindo a brasileira Embraer e a européia Airbus. Ele explicou não ver necessidade da companhia devolver balcões de atendimento aos passageiros nos aeroportos brasileiros, conforme a Infraero pretende fazer. Duopólio O executivo afirmou que há um duopólio hoje no mercado brasileiro de aviação, referindo-se, ainda que sem citar nominalmente, à Gol e à TAM. Segundo ele, a Varig será a empresa que vai quebrar essa hegemonia das duas atuais líderes do setor. O plano da Varig, de acordo com Audi, é ser uma empresa com preço reduzido de passagens, mas com foco na qualidade dos serviços. Ele indicou que a Varig será uma empresa intermediária entre a Gol e a TAM, em relação a preços (no caso da Gol) e serviços (em relação a TAM). Matar dúvidas O executivo também informou que a ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Maria Silvia Bastos Marques, ainda não conseguiu "matar suas dúvidas" jurídicas sobre o futuro da operação da Varig, para poder aceitar o cargo de presidência da nova companhia. Ele disse que a empresa sempre estará aberta para conversar com Maria Silvia quando ela solucionar as dúvidas. A empresa está preparando uma grande campanha de marketing, com "investimento pesado", para revelar como será a nova Varig, que continuará com a mesma marca e o mesmo logotipo. Propostas para a campanha estão sendo apresentadas por quatro agências de publicidade, cujos nomes não foram revelados.