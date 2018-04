Varig decide hoje quem será novo presidente O Conselho de Administração da Varig deve se reunir nesta quarta-feira para eleger, a partir de uma lista tríplice, o executivo que substituirá Ozires Silva na presidência da companhia aérea. O nome mais cotado para o cargo é o ex-secretário da Câmara de Comércio Exterior, Roberto Giannetti da Fonseca. As outras opções são o ex-presidente da Telemar, Manoel Horácio Francisco da Silva, e o diretor financeiro da Rio Sul, Armin Lore. A saída de Ozires Silva, que já teria apresentado um pedido formal de desligamento do cargo, foi decidida nesta terça-feira, durante uma reunião entre a direção da Fundação Ruben Berta, controladora do Grupo Varig, e os principais credores da companhia - entre eles GE Capital, Unibanco, BR Distribuidora e Boeing. O nome de Giannetti da Fonseca teria sido sugerido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, com o apoio da direção do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo um executivo que participa do processo de reestruturação da empresa, a escolha de Fonseca, que é sócio da empresa Silex Trading, é quase consensual, mas serão cumpridas as formalidades do processo de escolha. Armin Lore, que também foi diretor financeiro da Varig durante a gestão de Fernando Pinto, disse a uma pessoa próxima, na noite desta terça, que ainda não havia recebido qualquer comunicação por parte da Fundação. A reação foi parecida com a de Manoel Horácio, que disse à Agência Estado não ter recebido qualquer proposta. "Até agora, tenho apenas ouvido falar. De qualquer maneira, a Varig é um belo desafio para qualquer executivo", afirmou. Qualquer que seja a decisão do Conselho - mesmo a hipótese de manter Ozires no cargo não estaria totalmente descartada -, é possível que a substituição do cargo não seja realizada imediatamente. Na prática, os representantes dos credores já estão dividindo o comando com a FRB, com o objetivo de preparar a empresa para a operação de recapitalização, avaliada em R$ 900 milhões, liderada pelo BNDES.