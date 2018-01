Varig deposita mais duas parcelas de salários atrasados de funcionários A Varig depositou nesta terça-feira mais duas parcelas de salários atrasados para os funcionários que recebem mais de R$ 800 por mês. As parcelas têm valor de R$ 400 cada e são referentes aos meses de abril e maio deste ano. Segundo a assessoria de imprensa da Varig, no último dia 9, foi feito um depósito de R$ 1 mil, relativo a abril, e os empregados que tinham ainda algum saldo desse mês para receber foram pagos nesta terça-feira. A assessoria informou também que a empresa continua em negociação com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, visando estabelecer um cronograma de pagamento pelo fornecimento de combustível para seus aviões pelo menos até o final de julho próximo. A Varig tem que efetuar antecipadamente o pagamento à BR para receber o querosene de aviação. De acordo com a assessoria, a distribuição do combustível da BR para as aeronaves da companhia aérea teria sido estendida por mais 24 horas, ou seja, até quarta-feira. A informação foi confirmada pela BR Distribuidora à Agência Brasil.