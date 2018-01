Varig: descontos de 30% a 40% a partir do dia 8 O presidente da Varig, Ozires Silva, sinalizou com a possibilidade de manter descontos nos preços das tarifas aéreas da companhia mesmo depois do fim da baixa temporada. A Varig, líder do mercado e única resistente à onda de descontos da Fly e Gol, decidiu baixar os preços de 30% a 40% a partir do dia 8 para quem fizer reservas com 11 dias de antecedência. "Vamos operar com descontos por causa da baixa temporada, não pelos concorrentes", despistou Ozires. "Mas, depois, é o mercado que decide", acrescentou. Em abril, a Varig inicia seu acordo de code share (ocupação mútua de assentos) com a italiana Alitalia. As duas passarão a operar juntas os vôos entre Rio, São Paulo, Fortaleza, Roma e Milão. Ozires afirmou que espera, com isso, melhorar o desempenho dos vôos entre Brasil e Itália. "É uma linha que não está dando lucro", informou. O presidente da companhia esteve presente neste sábado ao 1º. Encontro Nacional de Aviação Geral, em São Paulo.