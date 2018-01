Varig despede empregados paraguaios A empresa área brasileira Varig despediu todos os seus empregados no Paraguai encerrando definitivamente a atividade no país. A companhia deixou de operar no aeroporto de Assunção em agosto devido a problemas financeiros. Cerca de 18 empregados foram despedidos na sexta-feira, de acordo com um comunicado elaborado pela assessoria de imprensa da Varig que foi lido pelo advogado Patricio Escobar, representante da empresa. Escobar deixou claro que sua tarefa foi somente comunicar aos funcionários o fim da atuação da empresa em Assunção. Os ex-empregados mostraram imediatamente o interesse em notificar na Justiça o pedido de indenização, além de requisitar férias e salários atrasados.