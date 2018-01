Varig deve anunciar novo investidor esta semana A Varig deverá apresentar, nos próximos dias, um investidor disposto a aportar recursos na companhia. Hoje, em Brasília, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou que a empresa fará "um importante anúncio nesta semana", num sinal de que o governo vem acompanhando de perto as negociações da companhia com possíveis sócios capitalistas. Furlan revelou, ainda, que a Varig contou com "ajuda indireta" do governo para liberar o Boeing 777 que foi retido no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, semana passada, por falta de pagamento de leasing. O governo vem acompanhando de perto os movimentos da companhia para renegociar dívidas com credores. O objetivo da Varig é ganhar fôlego até a conclusão de um plano de recapitalização que, pelo menos num primeiro momento, não inclui a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A posição do governo, de não colaborar financeiramente para resolver os problemas da companhia, que carrega uma dívida de US$ 768 milhões, foi reforçada ontem pelo ministro da Defesa, José Viegas. O presidente da Varig, Manuel Guedes, afirmou, no mês passado, que estava avançando nas negociações com três potenciais investidores dos EUA e da Europa. O executivo afirmou que é necessário levantar US$ 350 milhões para colocar em prática um plano de reerguimento da companhia. Parte dessa quantia poderia vir do BNDES, segundo Guedes, mas o banco só seria procurado numa etapa posterior à capitalização privada. Dinheiro novo A entrada de dinheiro novo na companhia deverá ser feita por meio de um aumento de capital, com uma diluição da participação da Fundação Ruben Berta no negócio, que hoje é de 87,5%. Embora a entidade manifeste disposição de perder o controle do grupo, a questão é como um parceiro estrangeiro poderia ser acomodado na estrutura societária, se a legislação brasileira limita essa participação a 20% do capital. Oficialmente, a Varig não confirma o anúncio do nome do novo investidor, mas já está sendo planejada, na empresa, a estratégia de divulgação dessa notícia. A divulgação do nome de um grupo parceiro, se for confirmada, virá justo no momento em que a Varig enfrenta a pior crise de credibilidade de sua história. Desde dezembro, os principais fornecedores vêm deixando clara sua impaciência em relação às dívidas da empresa. A BR Distribuidora chegou a executar recebíveis da Varig e passou a exigir pagamento diário pelo abastecimento dos aviões. Na semana passada, a empresa de leasing ILFC recorreu à Justiça da França para tentar retomar os dois Boeings 777 que aluga à companhia, chegando a apreender um deles em Paris. Essas medidas foram as primeiras a representar ameaça imediata às operações da empresa.