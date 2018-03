Varig devolve 6 aviões e se explica ao Cade A direção da Varig vai comunicar oficialmente amanhã ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a devolução na próxima quarta-feira de seis aeronaves 767-200 à General Eletrica Capital System, entre eles o que foi arrestado na quinta-feira passada em Miami. A preocupação da empresa é esclarecer ao Conselho que o retorno das aeronaves não tem relação com o início das atividades conjuntas com a TAM a partir de amanhã. Os conselheiros não querem que o acordo possa levar a ações, como venda de ativos e demissões, que sejam irreversíveis caso a fusão não seja aprovada. A Varig vai explicar que os aviões devolvidos são usados apenas em vôos internacionais e o acordo com a TAM refere-se ao mercado doméstico.