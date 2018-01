Varig devolverá 6 Boeing 767 para a GE Capital A Varig devolverá à empresa de leasing GE Capital seis Boeing 767 que terão seus contratos vencidos em junho deste ano, anunciou hoje o vice-presidente de planejamento da companhia aérea, Alberto Fajerman. As aeronaves são utilizadas em rotas internacionais e têm valor unitário aproximado de US$ 50 milhões. De acordo com o executivo, a devolução estava prevista antes da assinatura do protocolo de entendimentos com a TAM, ocorrida no último dia 6. Fajerman declarou que a Varig também estuda devolver três aviões MD-11 para a GE. Eles também são utilizados pela empresa nas rotas internacionais e poderão ser substituídos por outros aviões. Segundo o executivo, o início da operação integrada entre a TAM e a Varig ainda não resultou na necessidade de tirar aviões da frota e cortar funcionários. No futuro, porém, ele confirmou que a fusão deverá resultar em uma frota bem menor para as duas companhias.