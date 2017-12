Varig discute proposta de divisão com credores A Varig chamou credores da empresa para uma reunião geral, na manhã de sexta-feira, a partir das 10hs, na sede da empresa. A idéia é discutir detalhes e tirar dúvidas sobre a proposta que prevê a divisão da Varig em duas, uma doméstica, que seria vendida em leilão, e outra internacional, que ficará dentro do plano de recuperação. A proposta vai ser votada em assembléia de credores segunda-feira que vem e a idéia é fazer uma espécie de apresentação geral, antes da formulação do texto final do projeto. O encontro será na sede da empresa e deverá ser prolongado, segundo um credor que foi chamado para o evento.