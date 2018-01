Varig diz que ainda analisa fusão com a TAM O presidente da Varig, Carlos Luiz Martins, afirmou hoje que o processo de fusão entre a Varig e a TAM continua sob análise e que ainda é cedo para se afirmar sobre a desistência ou não dela.?As empresas estão voando juntas em várias rotas e temos tido os nossos benefícios, bem como a sociedade com o code share (compartilhamento de assentos)?, disse. ?O que fizemos foi discutir algumas questões com o Cade e outras autoridades sobre a evolução da associação, porque cabe a eles esse acompanhamento?. Martins disse que qualquer outra afirmação ?é mera especulação?. Na quarta-feira, economistas e consultores contratados pelas empresas para desenhar essa operação conjunta se reuniram com integrantes do governo. Segundo o secretário de Direito Econômico, Daniel Goldberg, eles informaram que a fusão das companhias aéreas com união de ativos foi substituída pela associação de operações ? um pouco mais ampla que o atual compartilhamento ? sob o comando de uma empresa gestora que ainda será criada.