Varig diz que "não quer ajuda do governo" O presidente da Varig, Manuel Guedes, disse hoje que a companhia não quer ajuda governamental. "Não é esse o objetivo, não queremos ajuda", afirmou, durante reunião da comissão de representação externa da Assembléia Legislativa gaúcha criada para acompanhar a crise da empresa aérea. Guedes disse que a declaração foi feita para desfazer a impressão passada pela mídia de que a Varig gostaria de contar com auxílio do governo. "Queremos sim discutir o setor e os créditos que as companhias aéreas têm, e não apenas a Varig, e como fortalecer o setor", disse. Ele afirmou ser fundamental discutir o setor aéreo, pois todas as empresas passam por dificuldades financeiras. "Não queremos apoio no sentido de oferecimento de dinheiro a qualquer preço", afirmou. "Nós queremos uma rediscussão do setor e creio que o governo futuro já sinalizou com esta possibilidade". O presidente da Varig informou que a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada hoje aprovou a emissão de R$ 125 milhões em debêntures. A emissão será feita em duas parcelas, de R$ 77 milhões e R$ 48 milhões. O executivo disse que o objetivo é alongar a dívida com a Infraero.