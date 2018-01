Varig é desligada da associação Star Alliance A Viação Aérea Rio-Grandense S.A., a antiga Varig, será desligada, a partir de 31 de janeiro de 2007, da Star Alliance, programa de cooperação entre empresas aéreas internacionais. Essa decisão faz parte da reestruturação da empresa aérea, que reduziu significativamente a quantidade de vôos que opera em aeroportos do Brasil e atua agora com o nome de VRG Linhas Aéreas S.A., a Nova Varig. A Nova Varig informou que está analisando a possibilidade de ingressar na Star Alliance. O assunto foi discutido em uma reunião na quinta-feira entre o presidente da companhia, Guilherme Laager, investidores e o principal executivo da Star Alliance, Jaan Albrecht. A Nova Varig e a Star Alliance terão até o final do mês de janeiro para definirem a participação da companhia na associação. A Nova Varig já tem uma certificado oficial para operar no ar - CHETA - Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo - concedido por autoridades brasileiras. "Para oferecer certos benefícios, produtos e serviços a clientes ao redor do mundo, a Star Alliance atua com base em determinados padrões e processamentos. Infelizmente, a antiga Varig não vai mais ser membro da aliança", disse Jaan Albrech. "A Star Alliance continua a oferecer mais vôos no Brasil do que qualquer outra aliança e vai permanecer expandindo seus serviços", acrescentou ele. São membros da Star Alliance as empresas aéreas Air Canada, Lufthansa, South African Airways, SWISS, TAP Portugal e United. Todas juntas oferecem mais de 270 vôos por semana partindo de seis destinos no Brasil para a África, Europa e América do Norte. Colaborou Mônica Ciarelli