Varig e Gol anunciam reajuste de passagens A Varig e a Gol anunciaram hoje aumento médio de 3,3% no preço de suas passagens (tarifa cheia). As empresas alegam que o reajuste foi necessário para alinhar os preços dos bilhetes ao aumentos do preço do querosene de aviação, que teve reajuste de 10% no último dia 15. A Varig, que reajustou sua tarifa cheia em 3,28%, também aumentou em 15% a tarifa promocional na ponte aérea Rio-São Paulo. Na Gol, o aumento foi de 3,3%. A TAM informou que ainda está analisando se fará algum reajuste, mas a decisão não deverá ser divulgada hoje. Há duas semanas, as maiores empresas do setor já haviam reajustado as passagens em 15%, em média.