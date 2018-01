Varig e Infraero fecham acordo para renegociar dívida A Varig fechou um acordo de renegociação da dívida que tinha pendente com a Infraero, no valor de R$ 161 milhões. Deste total, R$ 125,5 milhões vão ser pagos à estatal com emissão de debêntures não conversíveis em ações. O restante será parcelado. Além da renegociação com a Infraero, a companhia aérea decidiu parcelar o pagamento dos salários referentes a novembro. Na prática, a Varig vai aumentar o valor do pagamento diário de R$ 1,5 milhão que vem fazendo à Infraero para R$ 2 milhões, para amortizar as parcelas atrasadas. A dívida da empresa com a estatal soma R$ 340 milhões, mas quase 60% do total já foram renegociados anteriormente.