Varig e TAM assinarão contrato na sexta, diz Lessa O presidente do BNDES, Carlos Lessa, acredita que o contrato preliminar para a fusão das companhias aéreas Varig-TAM será assinado na próxima sexta-feira. Lessa disse esperar que a liminar concedida à Gilberto Rigoni, autorizando a sua volta à presidência do conselho da FRB-Par, seja cassada. Rigoni tem se manifestado contrário à fusão Varig-TAM nas condições propostas pelo banco Fator, que está coordenando a operação. Segundo Lessa, a assinatura de termo de compromisso entre as duas empresas assumindo a irreversibilidade da fusão será assinado na presença dos ministros da Defesa, José Viegas; da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; e dos Transportes, Anderson Adauto.