Varig e TAM cancelam promoção em programa de milhagem As empresas aéreas Varig e TAM suspenderam no fim de semana uma promoção de venda de bilhetes internacionais que permitia o uso combinado de milhas acumuladas com pagamento em dinheiro ou cartão. Dois dias depois de enviarem e-mails aos integrantes de seus respectivos programas de milhagem anunciando a promoção, as empresas divulgaram outro comunicado afirmando que a promoção foi suspensa por determinação do Departamento de Aviação Civil (DAC). De acordo com o DAC, as promoções, restritas a apenas alguns vôos ao exterior, ultrapassava o limite de descontos permitido para tarifas internacionais. Na prática, porém, segundo apurou a Agência Estado, não houve nenhuma proibição explícita do DAC, mas apenas o reconhecimento, pelas empresas, de que a promoção poderia ser um "tiro no pé". Com os acordos de reciprocidade, as empresas estrangeiras que atuam no País também teriam direito de oferecer promoções similares. "O DAC combinou com a gente que não seria possível prosseguir na promoção, pois estávamos dando um desconto que não ia ao encontro das novas regras de normatização das tarifas internacionais", afirmou a Varig, por intermédio de sua assessoria. Até o final da tarde desta terça-feira, as empresas não tinham registro de nenhuma venda dentro da promoção. No entanto, caso alguma venda tenha sido concretizada, as empresas irão honrar o compromisso.