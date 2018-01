Varig e TAM criarão uma nova empresa aérea A Fundação Rubem Berta, controladora da Varig, da Rio Sul e da Nordeste, e a TAM divulgaram pouco depois do meio-dia um comunicado informando que assinaram hoje, em Brasília, um protocolo de entendimento para a criação conjunta de uma nova empresa aérea. Pelo protocolo, as empresas afirmam o "mútuo interesse em buscar uma solução conjunta que dê início à reestruturação do setor de aviação civil para a constituição de uma nova empresa de capital aberto, com controle privado, compartilhado entre os sócios, gestão profissional e elevado padrão de governança corporativa". Segundo o comunicado, o objetivo é revigorar a indústria do transporte aéreo nacional com uma empresa eficiente, competitiva, ganhando em escala para ser forte no Continente e capaz de responder prontamente aos desafios e às exigências nos mercados doméstico e internacional. O comunicado afirma ainda que a nova empresa buscará preservar os interesses dos usuários, "prestando um serviço de padrão internacional e atrair investidores para ingresso de recursos novos e procurar uma solução socialmente responsável para os empregados".