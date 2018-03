Varig e TAM disputam nome da nova empresa O processo de fusão entre TAM e Varig esbarra no nome da nova empresa. Cada uma quer manter o seu. Diante deste impasse, poderá ser escolhido um terceiro nome para a nova companhia, que nascerá com participação do BNDES. A Varig, que tem patrimônio líquido negativo e uma enorme dívida, terá 5% do capital da nova empresa. A TAM, por sua vez, não aceita incluir na fusão a Varig Engenharia, por um contrato de sete anos. Isto, segundo dirigentes da empresa, poderia comprometê-la econômica e financeiramente.