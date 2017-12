Varig e TAM entregam proposta para fim do compartilhamento A Varig e a TAM já protocolaram no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a proposta de extinção gradual de compartilhamento de aeronaves (Code-share) ao conselheiro Luiz Prado que não se manifestará hoje sobre o documento. Segundo fontes das empresas, a proposta prevê que o uso conjunto de aeronaves será reduzido gradualmente e deverá ser extinto no máximo até meados de maio. A expectativa é que o assunto seja discutido pelo plenário do Cade no dia 23 de fevereiro, quando a proposta será defendida por dirigentes das duas empresas.