Varig e TAM fecham acordo que permite reverter fusão Os advogados das companhias aéreas Varig e TAM assinaram hoje com o Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade) o Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação (Apro), segundo o qual foram estabelecidas uma série de limitações para atuação das duas empresas até a conclusão do processo de fusão. Essas limitações são consideradas importantes porque, caso o processo de fusão não seja aprovado pelo Cade, a operação poderá ser revertida. O protocolo de entendimentos para a fusão de Varig e TAM foi assinado em fevereiro. Pelo acordo, as duas empresas se comprometem a não realizar qualquer fusão de ativos e a preservar as marcas Varig e TAM separadamente até a decisão final pelo plenário do Cade. As companhias não poderão unificar contas e finanças ou realizar qualquer ato societário sem a prévia autorização do Cade. Além disso, terão que manter separados os respectivos programas de fidelidade e milhagem e suas estruturas administrativas e gerenciais. Não poderão uniformizar preços ou trocar informações sobre as tarifas e nem mesmo unificar as operações e estruturas aeroportuárias. Outro ponto importante do acordo é o impedimento de as empresas realizarem mudanças admimistrativas que impliquem demissão de pessoal nas áreas de produção, distribuição, comercialização e pesquisa. Elas estarão autorizadas, no entanto, a manter a operação de code-share (compartilhamento de assentos das aeronaves) que foi iniciada no último dia 10 de março. Ainda não há uma previsão para que o Cade conclua a análise do processo de fusão. Os advogados das duas empresas trabalham com a expectativa de que seja concluído no prazo de seis meses, embora o Cade tenha levado em torno de dois anos para analisar processos semelhantes. O advogado das companhias, José Augusto Regazzini, disse acreditar que o Cade dará celeridade ao julgamento por ser uma situação de emergência. "Caso o governo entenda que o caso é urgente, pode sinalizar à Seae (Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico) e à SDE (Secretaria de Direito Econômico) que analisem rapidamente o ato", afirmou. Legalmente, os prazos para análise pela Seae e SDE são de 30 dias para cada uma e de 60 dias para o Cade.