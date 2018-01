Varig e TAM mantêm contrato de associação confidencial A Varig informa à Bovespa que o fato relevante divulgado pela FRB-Par Investimentos, acionista controladora do Grupo Varig, informa exclusivamente a sua intenção de entrar, em conjunto com a controladora do Grupo TAM, num processo de criação de uma nova empresa de transporte aéreo. Haverá aporte de bens, direitos e obrigações diretamente relacionados com as atividades do transporte aéreo regular e não regular de passageiros, atualmente desenvolvidas pelas suas controladas Viação Aérea Rio Grandense (Varig), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas. Essas empresas, informa a Varig, continuariam com a sua personalidade jurídica atual e apenas participariam no capital social da nova empresa. Os termos do contrato de associação são regidos por cláusula de confidencialidade e somente serão disponíveis na medida em que as diversas etapas de negociação entre as partes, sejam concretizadas. Entretanto, a Varig afirma que, caso a Bovespa considere imprescindível conhecer o conteúdo do referido contrato de associação, garantida a sua confidencialidade, a seu critério, uma cópia será fornecida, para sua apreciação e obtenção das informações específicas que julgar convenientes. Oportunamente e quando for requerido pelo andamento das negociações efetivas, serão expedidos outros fatos relevantes, bem como, conforme exige cláusula própria deste contrato de associação, deverão ser realizadas assembléias de acionistas para a aprovação do instrumento final.