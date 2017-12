Varig e TAM perdem participação no mercado Varig e TAM perderam em março 12 pontos porcentuais da fatia de mercado que tinham juntas no mesmo mês de 2002, reduzindo de 78% para 66% a participação conjunta no transporte aéreo de passageiros em linhas domésticas. No dia 10, as companhias deram início a um programa de compartilhamento de vôos, com o objetivo de adequar a oferta de assentos à acentuada queda nas vendas de passagens verificada nos últimos meses. No primeiro trimestre deste ano, o volume de passageiros transportados pelas companhias brasileiras foi 5,8% menor do que no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento de Aviação Civil (DAC). A redução de oferta não se mostrou, até agora, suficiente para melhorar o aproveitamento dos vôos - que nos primeiros três meses deste ano caiu três pontos porcentuais, de 59% para 56%, em relação ao primeiro trimestre de 2002. A TAM reduziu sua oferta de assentos em 19% em março e o grupo Varig - que inclui as empresas Rio Sul e Nordeste -, em 17%. As duas empresas, entretanto, perderam um ponto porcentual em ocupação dos aviões, ficando a TAM com 53% e a Varig com 58% de aproveitamento em março. Nos vôos em regime de compartilhamento de assentos (code share), entretanto, a ocupação média foi de 60% nos primeiros 23 dias de operação. Hoje, o acordo foi ampliado para o equivalente a um terço do total de vôos nacionais das companhias.