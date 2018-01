Varig e TAM promovem descontos de até 90% em passagens As companhias aéreas TAM e Varig anunciaram nesta sexta-feira, 23, a venda promocional, apenas durante este final de semana, de passagens com até 90% de desconto. A promoção da Varig, batizada de Todo Mundo Vai Voar, vai oferecer os descontos na compra de passagens para todos os seus vôos domésticos, exceto na ponte aérea Rio-São Paulo. Segundo nota divulgada à imprensa, a promoção será válida para viagens até 30 de junho deste ano, podendo ser somente de ida ou ida e volta. A remarcação para vôos após 30 de junho não será permitida. A promoção também não prevê acúmulo de milhas no programa Smiles. O bilhete pode ser comprado nas lojas Varig, agências de viagens, Central de Vendas 4003 7000 ou no site. Entre as tarifas em promoção, estão os trechos Rio-Vitória (R$ 75); Rio-Recife (R$ 181); Rio/Brasília R$ 121. São Paulo-Salvador R$ 156; São Paulo-Curitiba R$ 70,00 e São Paulo-Manaus R$ 228,00. TAM A campanha Mega Promo da TAM traz descontos para vôos domésticos partindo ou chegando aos destinos atendidos pela companhia nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A promoção também vale para viagens realizadas até 30 de junho, com permanência mínima de dois dias no destino. Para ter direito aos descontos, é necessário comprar os bilhetes de ida e volta entre as 6 horas de sábado (24) e as 23h59 de domingo (25). As passagens da Mega Promo pontuam 20% no Programa Fidelidade TAM e a emissão dos bilhetes deve ser feita no ato da reserva, obedecendo às regras estipuladas pela companhia. A compra das passagens promocionais está sujeita à disponibilidade de assentos nas classes tarifárias determinadas. As passagens da campanha podem ser adquiridas pelo site, call center (4002-5700 ou 0800 5705700 para todo o Brasil), lojas da TAM ou por meio dos agentes de viagens.