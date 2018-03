Varig e TAM se reúnem com relator do processo de fusão Os advogados das companhias aéreas Varig e TAM se reunirão amanhã com o relator do processo de fusão das empresas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conselheiro Ronaldo Macedo. A Varig deve comunicar oficialmente ao Conselho a devolução na quarta-feira de seis aeronaves 767-200 à General Eletrica Capital System, entre elas a que foi arrestado na quinta-feira passada em Miami. A comunicação estava prevista para hoje, por meio de fax, mas foi transferida para um encontro pessoal amanhã. As duas empresas assinaram há duas semanas com os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência um acordo preliminar limitando as operações conjuntas que terão início a partir de amanhã. Um acordo definitivo, no qual as atuais restrições podem ser mantidas ou ampliadas, será negociado com o Cade até o dia 19. A preocupação da empresa aérea é esclarecer ao Conselho que o retorno das aeronaves não tem relação com o início das atividades conjuntas com a TAM. A Varig vai explicar que os aviões devolvidos são usados apenas em vôos internacionais e a associação com a TAM refere-se ao mercado doméstico. O acordo preliminar assinado com o SBDC proíbe, entre outras coisas, a devolução de aeronaves dentro do plano de compartilhamento das operações. TAM e Varig deram início hoje aos primeiros vôos compartilhados, em sistema de code share, que permite a venda conjunta de passagens.