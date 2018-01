Varig elege Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta A Varig elegeu na tarde de hoje o novo Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta, dona de 87% das ações da empresa. Foram eleitos sete funcionários que representarão a instância máxima de poder da companhia, o Colégio Deliberante, formado por 172 empregados da Varig. Passarão a integrar o Conselho de Curadores Carlos Luiz Martins (atual presidente executivo da Varig), Ernesto Zanata (eleito presidente do conselho), Osvaldo Cesar Cury (vice-presidente dos curadores), Adenias Gonçalves Filho, Luiz Carlos Buaes, Celso Rodrigues da Costa e Elcio Humberto Câmara Rayol. Os sete curadores eleitos foram os mais votados. Martins recebeu a maioria dos votos (85,07%), o que lhe daria direito a ocupar a presidência do Conselho de Curadores. No entanto, pelo estatuto da Fundação Ruben Berta, o líder dos curadores não pode ter um cargo executivo na empresa. Edson Arruda, Delfim da Costa Almeida, Márcio Peixoto, Marcelo Bottini, Antonio José Mazzoli, Alípio Guedes, Maria Teresa Aguiar e Sheila Soares serão os suplentes.