Varig encerra negociação para parceria A FRB Par e a Varig comunicam que as negociações e entendimentos com a Nox Participações e Maxx-Pars Participações foram encerradas. De acordo com comunicado, as negociações tinham por objetivo a constituição de empreendimentos no segmento de turismo e viagens, e "o desenvolvimento tecnológico de marketing eletrônico e aperfeiçoamento dos canais de vendas de bilhetes e pacotes turísticos". O negócio envolvia ainda a X-Virtual. A FRB Par e a Varig informam que o fim das negociações é definitivo, e deram por quitados quaisquer compromissos, sem ônus para as partes.