Varig encerrou 2004 com patrimônio negativo de R$ 6,4 bi O patrimônio líquido da Varig estava negativo em R$ 6,444 bilhões ao final de 2004. A empresa encerrou o ano passado com prejuízo líquido de R$ 87,167 milhões, volume 95,3% menor no comparativo com 2003. A receita líquida cresceu 11,4% no intervalo, para R$ 8,858 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 2,537 bilhões, com alta de 10,3% em relação ao ano anterior. As despesas financeiras líquidas, incluindo as variações monetárias, aumentaram 275,4% em 2004, para R$ 569,654 milhões. A perda operacional foi de R$ 77,582 milhões, com queda de 95,7%. A companhia contabilizou ainda um resultado não operacional negativo em R$ 18,980 milhões no ano passado, com queda de 13,2%. O prejuízo líquido por ação ficou em R$ 1,25. Os dados são consolidados.