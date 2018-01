Varig enfrenta hoje nova audiência em Nova York A Varig tem hoje nova audiência, em Nova York. Às 10h, será realizada audiência na Corte de Falências do Distrito Sul nova-iorquino, pelo juiz Robert Drain, quando expira a liminar que protege a empresa dos credores internacionais com relação a dívidas contratuais anteriores ao mês de junho de 2005. Os advogados da Varig nos EUA vão pedir que o juiz mantenha a liminar por um período capaz de contemplar o leilão judicial no Brasil para a NV Participações ou para que, em caso de esta etapa não se concretizar, a liquidação possa ocorrer. Se a liquidação ocorrer, não permitindo a recuperação da empresa brasileira pela reestruturação judicial, os advogados devem argumentar ao juiz que a Varig deverá cooperar com os credores para implementar o plano de contingência.