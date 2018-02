Varig entra com pedido de financiamento; BNDES tem interesse A Varig deu entrada na terça-feira no BNDES a pedido de financiamento para investimento em novos aviões. O presidente do BNDES, Demian Fiocca, disse nesta quarta que o banco tem todo o interesse em financiar a companhia aérea. "Agora não se trata mais de uma operação emergencial, mas de expansão da capacidade produtiva, que no caso de uma empresa aérea é aumentar o número de aviões", disse Fiocca. Ele não informou o valor do pedido. Segundo informações já veiculadas na imprensa, o valor seria de até US$ 1,7 bilhão.