Varig espera certificado como aérea em duas semanas A Varig espera receber seu certificado como empresa aérea (cheta) nas próximas duas semanas, informou nesta quarta-feira o presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi. Segundo o executivo, na sexta-feira passada a nova controladora da Varig teve uma reunião com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na qual apresentou 100% dos documentos de exigência técnica para obtenção desse certificado. O presidente da Anac, Milton Zuanazzi, disse que a certificação da nova Varig como empresa aérea "depende mais da empresa do que da Anac. Estamos em um bom momento, as coisas avançaram". No entanto, Zuanazzi disse que o cheta leva muito tempo para ser concedido. Em pronunciamento na abertura da 34ª edição da Feira da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav) 2006, ele citou como exemplo que a concessão do cheta para a Gol demorou nove meses e, para a Webjet, 11 meses. Audi também informou que na próxima semana, provavelmente terça-feira, deverá ser anunciado o nome do novo presidente da companhia. O executivo não revelou o nome, mas disse que o contrato já está assinado e que o novo presidente é especialista na área de serviços. Audi revelou que está em negociação com diretor de novos negócios do grupo Telemar, Alberto Blanco, para comandar o marketing da nova empresa. Blanco anunciou sua saída da Telemar recentemente, mas informou que vai continuar na operadora até o fim do mês.