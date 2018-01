Varig está no ranking dos maiores patrimônios negativos Ranking de patrimônios negativos das empresas de capital aberto (com ações negociadas em Bolsa), que tomou como base sete mercados latinos e as 1200 maiores empresas dos USA, apontou que a Varig possui o 6º maior patrimônio negativo destes mercados. O estudo apresentado pela Economática mostra que, no ano de 2003, a Varig estava na 2ª posição entre as dez primeiras empresas do ranking. Outra empresa brasileira presente no ranking, a Cobrasma, está na 9ª posição do ranking. Em 2003 ela era a 10ª colocada. A Economática destacou ainda que, entre os 10 maiores patrimônios líquidos negativos, o setor de Transporte Aéreo Regular é o que maior participação tem com quatro empresas (três americanas e uma brasileira) seguido pelo setor de TV a Cabo com três empresas. Veja abaixo a lista dos 10 maiores patrimônios líquidos negativos dos mercados latinos e USA em 2004 e 2003: Em 2004 Empresa Patrim Liq Dez 04 em US$ milhões País Setor Delta Air Lines -5.796 EUA Transporte aéreo regular Charter Comm -4.406 EUA TV a cabo Northwest Airlines -3.087 EUA Transporte aéreo regular Cablevision NY Grp -2.630 EUA TV a cabo Qwest Comm -2.612 EUA Telecomunicações Varig -2.428 Brasil Transporte aéreo regular EchoStar Comm -2.078 EUA TV a cabo Lucent Technologies -717 EUA Ind de equip de comunicação Cobrasma -670 Brasil Ind de equipo ferroviário AMR -581 EUA Transporte aéreo regular Em 2003 Empresa Patrim Liq Dez 04 em US$ milhões País Setor Lucent Technologies -3.833 EUA Ind de equip de comunicação Varig -2.200 Brasil Transporte aéreo regular Northwest Airlines -2.011 EUA Transporte aéreo regular Cablevision NY Grp -1.990 EUA TV a cabo Amazon Com -1.036 EUA Vendas por correio/meio elet EchoStar Comm -1.033 EUA TV a cabo Qwest Comm -1.016 EUA Telecomunicações Delta Air Lines -659 EUA Transporte aéreo regular Sepracor -619 EUA Indústria de remédios Cobrasma -547 Brasil Ind de equip ferroviário