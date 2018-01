Varig está viva, operando normalmente, diz Anac O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Sérgio Zuanazzi disse na manhã desta sexta-feira, na sede da Embraer, em São José dos Campos, São Paulo, que a Varig está operando "normalmente", apesar dos problemas registrados durante o plano de emergência para atender os passageiros nos vôos domésticos e internacionais. "A Varig está viva. O programa de emergência não deixou nenhum passageiro em casa até agora, ninguém deixou de chegar. Houve transtornos, mas foram resolvidos", disse, durante a cerimônia de certificação do jato comercial Embraer 195. Sem esconder a expectativa sobre a compra da Varig, Zuanazzi disse que gostaria que o problema fosse resolvido "hoje" e acredita que até terça-feira os vôos sejam retomados normalmente. "A Varig que solicitou este prazo até dia três. Não sabemos se será preciso prorroga-lo". Zuanazzi explicou o plano de estratégia para atender os passageiros. "Nas rotas nacionais a Anac opera com as demais empresas e a demanda está diminuindo já que desde a semana passada as passagens não foram mais vendidas. De acordo com a demanda, e por causa do período de alta temporada estamos autorizando vôos extras das outras empresas." Informou também que nas rotas internacionais a Varig colocou aviões menores e fez acordos com outras empresas. "E antes que vocês perguntem, na Alemanha está operando normalmente".