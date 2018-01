Varig estuda nova proposta para fornecedora de querosene A Varig está estudando uma nova proposta de renegociação de dívidas para enviar para a BR Distribuidora, principal fornecedora de querosene de aviação da companhia aérea. A estatal de combustíveis não aceitou a primeira proposta enviada pela Varig, que informou ontem que continua honrando os pagamentos diários acertados com a direção da BR. A proposta da companhia aérea previa o pagamento de R$ 1,5 milhão por dia para quitar compras de combustível feitas à distribuidora. Esta parcela seria adicional ao desembolso diário de R$ 5,6 milhões que a Varig já vem realizando. No mercado, chegou-se a especular que a empresa aérea poderia ter apresentado a possibilidade de emitir debêntures em favor da empresa de combustíveis, mas a estatal negou esta versão. Recentemente, a Varig fechou acordo de reestruturação de dívidas com a Infraero. Segundo um ex-executivo da empresa, as renegociações com a Infraero e a BR Distibuidora são fundamentais para a continuidade da empresa aérea, por conta da importância do serviço que as duas prestam. Uma administra os aeroportos em que pousam as aeronaves da Varig e a outra fornece o combustível que permite manter a companhia voando. A Varig informou ontem que vai retomar vôos diretos do Rio de Janeiro para Nova York e Miami (três freqüências semanais) nos meses da alta temporada. Além disso, programou para o início de janeiro a operação de uma nova rota que ligará Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cabo Frio (RJ), até março do ano que vem. O grupo aéreo também vai aumentar a oferta de vôos para o Nordeste em 18,5%, para atender a demanda de férias.