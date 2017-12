Varig faz acordo operacional com Ocean Air A Varig vai divulgar, nas próximas horas, nota esclarecendo o acordo operacional com a Ocean Air, do empresário German Efromovich. O acordo prevê, em linhas gerais, a utilização de aeronaves da empresa em vôos da Varig em algumas cidades, para preservar a operação da empresa em algumas cidades. A Ocean Air detém apenas 0,64% de todo o tráfeGo doméstico no País, enquanto a Varig responde por cerca de 19% do mercado. A estratégia é uma alternativa à eventual necessidade de suspensão de linhas que Varig poderia deixar de fazer. Os vôos continuariam tendo o nome e o prefixo VG, da Varig, mas seriam operados com os Fokker 100 da Ocean Air. Mal comparando, o mesmo acontecia durante o acordo da Varig com a TAM, quando uma empresa vendia um horário de vôo, mas o transporte podia ser feito no jato da outra, no caso da TAM, um Airbus. A Varig nega que tenha recebido oferta de capitalização da Ocean Air.