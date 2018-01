Varig fechará lojas de rua em SP e RJ A Varig fechará duas de suas lojas de rua, no Rio de Janeiro e São Paulo, priorizando o atendimento pela internet e pelo telefone. Segundo nota divulgada nesta terça-feira pela companhia aérea, no Rio será fechada a loja de Ipanema e em São Paulo a da rua Consolação. A empresa manterá as lojas da Avenida Paulista e de Santo Amaro, em São Paulo, e no Rio as lojas do Centro e Copacabana. Os pontos de atendimento nos aeroportos serão mantidos nas duas cidades.