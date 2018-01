Varig garante combustível até segunda-feira O sócio da consultoria Alvarez & Marsal, Marcelo Gomes, responsável pelo processo de reestruturação da Varig, informou na tarde de hoje que a companhia aérea fechou um acordo com a BR Distribuidora para estender o fornecimento de combustível até segunda-feira. O prazo anterior era nesta sexta-feira. Ele disse ainda que, até o momento, a TGV ainda não depositou os US$ 75 milhões referentes ao primeiro pagamento da parcela de compra da Varig. O prazo termina hoje e o juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial, dará uma coletiva para informar o desfecho do leilão, às 18 horas. Caso não faça o depósito, o TGV terá de pagar uma multa de 20% do valor do seu lance, de US$ 449 milhões. Além disso, a comissão de juízes responsável pela recuperação judicial da Varig vai anular o leilão. O juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, dará uma entrevista coletiva hoje às 18 horas sobre o desfecho do leilão de venda da companhia. Alternativas possíveis Três alternativas são possíveis: falência definitiva, um novo leilão ou a convocação de assembléia de credores para avaliar a oferta de US$ 500 milhões apresentada pela VarigLog à Justiça, na terça-feira. Representantes do TGV, que já admitiram não conseguir os recursos, levantaram ontem a possibilidade de, na última hora, pedir adiamento de prazo. Eles alegam ainda estar negociando a obtenção do dinheiro. Além disso, para a organização, o prazo vence às 18 horas, sete horas depois do horário estipulado pela Justiça. O depósito é vital para a Varig sensibilizar a Justiça americana a prorrogar uma liminar que protege a empresa contra o arresto de aviões. O juiz Robert Drain, da Corte de Falências de Nova York, estendeu a decisão até 21 de julho, condicionada à entrada de dinheiro hoje. "Acredito que uma empresa que fez proposta em leilão tenha noção de sua responsabilidade. Se isso não acontecer, irá me assustar muito", disse o reestruturador.