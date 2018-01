Varig inaugura escritório na China nesta segunda-feira A Varig será a primeira empresa aérea da América do Sul a se instalar na China, para disputar o emergente mercado de passageiros daquela parte da Ásia, estimado em 85 milhões. Nesta segunda-feira, a empresa inaugura um escritório de representação em Pequim, com a presença de seu vice-presidente de Planejamento, Alberto Fajerman. Participam da inauguração o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, autoridades e empresários chineses. A companhia pretende iniciar, em agosto , os vôos na rota Brasil ? China. Serão vôos diretos, com cerca de 25 horas de duração, fazendo escala em Munique (Alemanha).