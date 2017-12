Varig inicia renegociação de dívida com a Infraero Representantes da Varig começaram hoje, em um encontro com o diretor financeiro da Infraero, Adhenauer Figueira, as negociações para pagamento de uma dívida de cerca de R$ 150 milhões que a empresa tem com a Infraero, relativa a taxas aeroportuárias que deixaram de ser recolhidas este ano. Segundo a assessoria da estatal, esta foi ainda uma primeira conversa, num processo de negociação que somente deverá ser concluído na próxima semana. Desde o último dia 29, a Varig está sendo obrigada a pagar diariamente R$ 1,1 milhão para operar seus vôos em aeroportos brasileiros.