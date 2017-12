Varig lança bilhete eletrônico A Varig e o grupo Galileo anunciaram uma parceria para a criação do bilhete eletrônico, que estará disponível para todos os vôos domésticos da Varig, Rio Sul e Nordeste. No exterior, inicialmente, ele será válido nas linhas de Buenos Aires, Santiago do Chile, México, Caracas, Miami, Nova York, Los Angeles, Lisboa, Madrid e Frankfurt. O bilhete eletrônico dispensa o uso do tíquete convencional e pode ser solicitado nas agências de viagens ou diretamente à Varig, através da central de reservas ou internet. O Galileo International foi fundado em 1971 e hoje tem a matriz nos EUA. O sistema conecta mais de 47 mil agências de viagens em seis continentes, fornecendo acesso à informações de tarifas, reservas e emissão de bilhetes de mais de 500 companhias aéreas.