Varig lança promoção em parceria com a Americanas.com A companhia aérea Varig lança mais uma promoção para atrair passageiros. Desta vez, a aérea se juntou à rede virtual das Lojas Americanas, a Americanas.com. A nova ação de marketing dá milhagens aos clientes Smiles da Varig a cada um real gasto na compra de qualquer produto por meio da loja online ou pelo televendas do portal. O benefício é válido para compras feitas até 31 de dezembro. Para confirmar a participação e ter direito às milhas correspondentes aos reais pagos na compra dos produtos, o cliente deve informar o número do seu cartão Smiles no ato da compra. Caso compre pelo Televendas, deverá também mencionar o código da promoção (Smiles 15) ao atendente.