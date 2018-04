Varig lança subsidiária A Varig lançou hoje de manhã a subsidiária integral VEM-Varig Engenharia e Manutenção. A empresa nasce com faturamento de US$ 250 milhões ao ano e 4 mil funcionários com ativos da ordem de US$ 400 milhões, transferidos pela Varig, constituídos basicamente de hangares, equipamentos e peças de reposição. O projeto é investir US$ 100 milhões nos próximos cinco anos na empresa, que deverá no período chegar ao faturamento de US$ 500 milhões ao ano. Segundo o presidente da Varig, Ozires Silva, a empresa está aberta a negociar partes da VEM, mas este não é o foco no momento. A Varig hoje está negociando com investidores partes do seu capital e Ozires receia que a venda da subsidiária poderia conturbar as negociações da empresa-mãe. "Queremos que as negociações da Varig com os possíveis investidores prosperem o mais rápido possível", disse. Transbrasil O presidente da Varig, Ozires Silva, disse que não conhece os investidores que estariam assumindo a Transbrasil. Ele espera que eles consigam solucionar a situação da concorrência de forma satisfatória. "Eu fico muito triste quando uma empresa fica na estrada. Eu desejo que sejam bem vindos à bordo", comentou.