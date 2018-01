Varig não reduzirá tarifas da trecho Rio-SP A Varig, maior companhia aérea nacional, não pretende alterar a tarifa do trecho Rio-São Paulo, por enquanto. A passagem custa R$ 208 para ir do aeroporto de Congonhas (SP) até o Santos Dumont (centro do Rio). Ida e volta, a viagem custa R$ 416, sendo a maior tarifa entre as companhias concorrentes no mesmo trecho. A Varig não comentou as mudanças anunciadas pela TAM (veja link abaixo) que, a partir de amanhã, quando vai baixar de R$ 208 para R$ 99 o valor das tarifas nos horários de menor movimento (entre 10h e 16h30). A Transbrasil, que voltou a operar a ponte aérea no dia 13 de fevereiro cobrando tarifas de R$ 116, iniciou a venda de passagens por R$ 98 a partir de hoje, também nos horários menos procurados. A Vasp cobra R$ 104. Questionada sobre as diferenças de preços, a Varig informou que não planeja mudanças para os valores da ponte aérea e está apenas observando o mercado. Gol tem menor preço do percurso A Gol continua tendo os menores preços na linha Rio-São Paulo. No entanto, a empresa não tem operações no aeroporto Santos Dumont: voa somente de Congonhas (SP) ao aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador. Os preços variam de R$ 79, nos horários de menor movimento, a R$ 99 nos horários de pico. A Gol espera obter autorização para passar a operar no Santos Dumont até junho.