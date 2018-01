Varig nega mudança de nome para Nordeste A assessoria de imprensa da Varig negou nesta sexta-feira a informação, divulga por uma agência de notícias, de que a Nova Varig pretende operar sob o nome de Nordeste. De acordo com a assessoria da Nordeste Linhas Aéreas, a marca não estava incluída no negócio de compra da Varig pela VarigLog. De acordo com a assessoria da Volo do Brasil, controladora da VarigLog, os 16 aviões que seriam comprados, segundo a declaração do presidente da ex-subsidiária da Varig, João Luiz Bernes de Souza, à Reuters, são aeronaves de carga para a própria VarigLog. A assessoria da Varig confirmou, porém, que a companhia aérea pretende comprar aeronaves quando receber todas as autorizações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) necessárias para voltar a operar. Matéria alterada às 11h41 para acréscimo de informações