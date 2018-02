Varig negocia cinco acordos bilaterais com estrangeiras

A Varig negocia pelo menos cinco acordos bilaterais com empresas estrangeiras para oferecer mais conexões aos seus passageiros na Europa. De acordo com o diretor comercial da empresa, Lincoln Amano, que trabalhava na área comercial da controladora Gol, as negociações estão sendo realizadas com a alemã Lufthansa, as espanholas Iberia e SpanAir, a italiana Alitalia, a Air France e a British Airways. "Estamos conversando com a Lufthansa para podermos fechar um acordo de distribuição de passageiros em toda a Europa", afirmou Amano. A Varig fazia parte da aliança global de empresas aéreas Star Alliance até abril último, mas foi afastada por causa de seus problemas financeiros. A TAM, por sua vez, fechou em apenas um mês quatro acordos de compartilhamento de assentos com ex-parceiros da Varig, como a própria Lufthansa, a americana United Airlines e a portuguesa TAP. Também firmou outra parceria com a chilena LAN, que pertence à aliança Oneworld. De acordo com Amano, o acordo da TAM com a Lufthansa não impede que a companhia aérea alemã firme outra parceria com a Varig. Mudança visual A Varig prepara uma mudança na sua identidade visual que será divulgada ainda este ano, relatou o diretor de marketing da empresa, Murilo Barbosa. Segundo o executivo, estão em estudo e fase de elaboração mudanças como pintura das aeronaves, logotipo e até uniformes. Uma empresa especializada em marcas foi contratada, mas o nome não foi revelado. Valores de investimento e datas de apresentação das mudanças, porém, não foram informados. "Estamos aguardando algumas pesquisas para finalizar o processo de reconstrução da marca Varig", afirmou Barbosa. Segundo ele, a companhia contratou estudos específicos para poder elaborar sua nova identidade visual. A Varig também vai lançar uma nova campanha publicitária, mas a data não foi fornecida. A companhia contratou a DM9, que elaborou uma propaganda vinculando a Varig ao Brasil, usando imagens do Rio. A campanha será veiculada na mídia impressa, inicialmente.