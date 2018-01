Varig negocia entrada de investidores estrangeiros O presidente da Varig, Manoel Guedes, disse hoje que a está negociando a entrada de investidores estrangeiros na companhia. Ele garantiu, no entanto, que não são empresas do setor aéreo. "Essas negociações estão em andamento e obviamente não podem ser concluídas rapidamente", afirmou ele após encontro com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. Guedes disse também que a Varig não descarta qualquer possibilidade de fusão, mas que não existe nenhuma negociação nesse sentido em andamento. "A Varig não descarta nenhuma hipótese, mas isso mostra mais uma disposição da empresa em discutir a reestruturação de todo o setor do que efetivamente um estudo que está sendo feito", explicou. Guedes defendeu uma discussão mais ampla sobre o setor e o papel dos aeroportos. "Eu imagino que o excesso de oferta seja um problema. Precisamos rediscutir também a regulamentação do setor e como fazer para que venha a obter resultados positivos e se torne viável economicamente", defendeu. Segundo ele, o índice médio de ocupação das aeronaves em 2002 no Brasil foi de 56%, enquanto nos Estados Unidos esse porcentual gira em torno de 70%. Ele acredita que a situação dos aeroportos também deva fazer parte das discussões sobre a reestruturação do setor. "Apoiamos um ajuste no papel dos aeroportos centrais dentro do contexto da aviação como um todo", afirmou. BNDES Guedes informou que não existe previsão para que a empresa retome as negociações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a obtenção de financiamento. Sobre o encontro com o ministro Furlan, o presidente da Varig disse que a conversa foi uma apresentação do estágio atual das negociações com os credores. Guedes explicou que apenas depois de concluídas as negociações com os credores, o processo no BNDES poderá prosseguir. "Nós tivemos a preocupação com o curto prazo para evitar que as dívidas que venciam em dezembro tivessem um impacto muito grande no fluxo de caixa e, por isso, renegociamos para que o pagamento fosse feito em 2003. Agora estamos renegociando as dívidas como um todo. A partir da conclusão desse processo, podemos voltar a conversar com BNDES", disse ele. Guedes lembrou que quando assumiu a presidência da Varig, no final do do ano passado, depois que a Fundação Ruben Berta (controladora da Varig) desistiu de assinar o protocolo de intenções com os principais credores, a grande incerteza era sobre o papel que o credores teriam no processo de reestruturação da empresa. "Estamos conversando com cada um dos credores e em alguns casos tivemos acordos individuais similares ou melhores do que aquele que estava sendo proposto", afirmou. Guedes disse que, por exemplo, a empresa conseguiu renegociar sua dívida com a BR Distribuidora e está retomando as condições comerciais que tinha antes. Segundo ele, Foram pagos nos últimos dias R$ 170 milhões e outros R$ 140 milhões foram parcelados em 50 meses. Com a negociação, a Varig deixou de fazer o pagamento diário pela compra do combustível e passou a fazeros pagamentos a cada dez dias. O objetivo, disse Guedes, é chegar a vinte dias como no passado. A dívida total da Varig é de US$ 760 milhões. A companhia quer conseguir do BNDES, um terço desse valor por meio da emissão de debêntures conversíveis.