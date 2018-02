Varig oferece tarifa especial na ponte aérea Rio-São Paulo A Varig divulgou nota na qual informa que, a partir desta segunda-feira, está oferecendo nova tarifa especial na Ponte Aérea Rio-São Paulo. Cada trecho passa a custar R$190,00 durante a semana e R$169,00 nos finais de semana. A empresa informa também que as passagens promocionais agora podem ser compradas em todo o sistema de venda e reserva da Varig (internet, call-center, agências de viagens, lojas Varig e balcões nos aeroportos). "O objetivo da promoção é atrair o cliente e mostrar que a empresa voltou a voar com regularidade e pontualidade, sem cancelamentos de vôos", diz a nota. A Varig já oferece, segundo a nota, 36 freqüências diárias na Ponte Aérea. "Para incrementar o atendimento ao cliente, ainda esta semana também serão iniciadas obras de restauração nas lojas e balcões Varig nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont". Segundo a empresa, além da Ponte Aérea, a VARIG está "operando com pontualidade" as rotas Congonhas-Porto Alegre, Guarulhos-Fortaleza, Guarulhos-Salvador-Recife, Guarulhos-Porto Alegre, Guarulhos-Buenos Aires, Galeão-Buenos Aires, Guarulhos-Frankfurt e Guarulhos-Manaus. Já a partir de 25 de Agosto, a empresa volta a voar para Brasília, Curitiba e Caracas. "E, à medida em que forem acrescentadas novas aeronaves à frota, por meio de leasing ou compra, outros destinos serão imediatamente retomados", diz a nota.